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Япония запустит масштабный проект с Украиной

02:37 295

Япония запускает совместный с Украиной проект по разработке и производству беспилотников, пишет South China Morning Post.

Токио рассчитывает использовать украинский боевой опыт для ускорения развития собственных беспилотных систем и модернизации армии на фоне растущих угроз со стороны Китая и России. Ключевым элементом новой стратегии станет создание кластера Japan-Ukraine Drone Cluster. Он объединит японских производителей, украинские оборонные компании, исследовательские центры, университеты и технологические фирмы.

Японские власти увеличивают финансирование беспилотных систем. В бюджете на 2026 финансовый год правительство выделило $619 млн на развитие беспилотных морских систем для защиты удаленных островов. Минобороны Японии также планирует закупить ударные дроны и подводные беспилотные аппараты для разведки.

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