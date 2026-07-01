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Нефть торгуется разнонаправленно

новость дополнена
10:45 606

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена 1 барреля азербайджанской нефти снизилась на 0,26 доллара, или на 0,34%, и составила 75,34 доллара США.

Нефть марки Brent подорожала.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,23 за баррель, что на $0,28 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подешевели на $0,96 (1,3%), до $72,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене на $0,26 (0,37%), до $69,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,25 (1,77%), до $69,50 за баррель.

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