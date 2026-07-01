Анкара и Баку идут на Афины… с пахлавой наперевес

Турция и Азербайджан объединили усилия для защиты прав на пахлаву, стремясь положить конец спорам о ее происхождении. Как пишет турецкая газета Turkiye, две страны подали совместную заявку в ЮНЕСКО, чтобы официально признать это традиционное лакомство частью своего культурного наследия.

Турция, давно ведущая спор с Грецией о принадлежности пахлавы, готовится к ее регистрации в ЮНЕСКО с помощью особой стратегии. В рамках этой стратегии Турция совместно с Азербайджаном подготовила документацию и подала официальную заявку на включение древнего десерта в «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества» под названиями «баклава» и «пахлава».

Окончательное решение будет принято на 21-м заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое пройдет с 30 ноября по 5 декабря в городе Сямэнь, Китай.