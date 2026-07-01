Анкара и Баку идут на Афины… с пахлавой наперевес

Турция и Азербайджан объединили усилия для защиты прав на пахлаву, стремясь положить конец спорам о ее происхождении. Как пишет турецкая газета Turkiye, две страны подали совместную заявку в ЮНЕСКО, чтобы официально признать это традиционное лакомство частью своего культурного наследия.
Турция, давно ведущая спор с Грецией о принадлежности пахлавы, готовится к ее регистрации в ЮНЕСКО с помощью особой стратегии. В рамках этой стратегии Турция совместно с Азербайджаном подготовила документацию и подала официальную заявку на включение древнего десерта в «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества» под названиями «баклава» и «пахлава».
Окончательное решение будет принято на 21-м заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое пройдет с 30 ноября по 5 декабря в городе Сямэнь, Китай.
В Турции считают весьма вероятным включение пахлавы в список культурного наследия от имени Анкары и Баку. Принятие этого решения позволит нейтрализовать попытки Греции присвоить этот деликатес и укрепит место пахлавы в мировом культурном наследии. Как известно, в 2013 году Газиантепская пахлава получила статус Защищенного географического указания (PGI) от Европейского союза, став первым турецким продуктом, зарегистрированным в ЕС.
Хотя существуют разные версии происхождения пахлавы, многие историки утверждают, что этот популярный десерт приобрел свой нынешний вид на кухне османского двора. Пахлава, упоминаемая в записях придворной кухни со времен правления султана Мехмеда Завоевателя, занимала почетное место в дворцовых церемониях. В рамках традиции «шествия пахлавы», проводившегося в месяц Рамадан, пахлава доставлялась из дворца в корпус янычар.
В Турции, когда речь заходит об этом десерте, на ум первым приходит город Газиантеп. Кроме того, в Стамбуле также есть исторические кондитерские, специализирующиеся на пахлаве. Греция же утверждает, что пахлава является ее культурным наследием, ссылаясь на существование десертов из меда, грецких орехов и тонкого теста во времена Византийской империи и на Эгейских островах. Греки включают пахлаву в меню ресторанов под названиями «греческая пахлава» или «греческая выпечка».
Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана (ГАТ), номинационный файл подготовлен и представлен в ЮНЕСКО со стороны ГАТ.
«Мы осуществляем эту деятельность совместно с Турцией. Ожидаем включения пахлавы в список ЮНЕСКО и принятия соответствующего решения до конца года», - отметили в госагентстве.