Согласно статье 7 закона «О трудовых пенсиях», возрастной предел для мужчин с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а для женщин — с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года ежегодно повышается на 6 месяцев.

С сегодняшнего дня в Азербайджане повышен пенсионный возраст женщин. Он составил 65 лет и сравнялся с пенсионным возрастом мужчин.

Отметим, что согласно статье 7 закона «О трудовых пенсиях», лицо, достигшее пенсионного возраста, имеет право на трудовую пенсию по возрасту, если пенсионный капитал, учтенный в страховой части его индивидуального счета, позволяет обеспечить пенсию в размере не ниже минимального размера трудовой пенсии, независимо от страхового стажа. Если же этот пенсионный капитал не позволяет обеспечить такую пенсию, право на трудовую пенсию по возрасту возникает при наличии не менее 25 лет страхового стажа, за исключением лиц, которым трудовая пенсия по возрасту была назначена до 1 июля 2017 года.

По страховым показателям размер пенсии определяется в соответствии с пенсионным капиталом, накопленным на индивидуальном счете. Минимальный размер пенсии составляет 320 манатов. Трудовая пенсия по возрасту назначается пожизненно.

Напомним, в последний раз пенсионный возраст женщин был повышен на 6 месяцев с 1 июля 2025 года и составил 64 года 6 месяцев. Этот показатель действовал до 30 июня 2026 года.