Конференция организованного PASHA Holding инновационного саммита INMerge в Берлине

Международная серия мероприятий инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding, завершилась конференцией INMerge в Берлине. После проведения мероприятий INMerge в Стамбуле и Ташкенте международная серия инновационного саммита INMerge 2026 года завершилась конференцией INMerge в Берлине, состоявшейся 29 июня в Конгресс-центре AXICA.

Мероприятие объединило основателей стартапов, инвесторов, руководителей корпоративных инновационных подразделений, топ-менеджеров, представителей венчурного капитала, технологических компаний и стартап-экосистем для обсуждения возможностей инвестиций, развития партнерств и выхода на новые рынки Европы и Центральной Евразии.

Являясь третьей и заключительной международной остановкой перед главным инновационным саммитом INMerge, который пройдет в Баку в ноябре, INMerge Berlin состоялся в рамках официальной программы GITEX Europe. Организованное по инициативе PASHA Holding в партнерстве с Plug and Play, мероприятие стало важной платформой для обмена идеями, нетворкинга и развития международного сотрудничества между инновационной экосистемой Европы и быстрорастущими рынками Азербайджана, Кавказа, Центральной Азии и других регионов.

«INMerge Berlin — важный этап в развитии инновационного саммита INMerge. Впервые проводя INMerge в Европе, мы выводим диалог за пределы региональных границ и создаем более прочный мост между Европой, Азербайджаном, Кавказом, Центральной Азией и развивающимися инновационными рынками», — отметил генеральный директор PASHA Financial Holding Фарид Мамедов. Конференция началась с выступления Посла Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия Насими Агаева. Программа продолжилась выступлением Мартина Гутманна «Продвигаем ли мы не тех лидеров?». В своем выступлении он обратил внимание на трансформацию лидерских качеств в условиях стремительно меняющейся глобальной инновационной среды и призвал переосмыслить традиционные представления об эффективном лидерстве.

Затем состоялась панельная дискуссия «Коридоры доверия: переосмысление финансовых мостов между Европой и развивающимися рынками», посвященная вопросам финансовой интеграции и доступа к рынкам. Участники обсудили, каким образом высокий уровень институционального доверия и трансграничные партнерства способны ускорить экономический рост Европы и развивающихся рынков. В дискуссии приняли участие директор по развитию бизнеса KfW IPEX-Bank Екатерина Галицына, заместитель главного исполнительного директора PASHA Bank Azerbaijan Бехруз Нагиев, а также управляющий директор, руководитель направления международных банковских продаж ODDO BHF Зузана Франц. Модератором выступил директор по стратегии NGIC Рза Алиев. В рамках дискуссионной сессии «За пределами эффективности: благополучие сотрудников, корпоративная культура и будущее труда» выступили заместитель генерального директора PASHA Holding Ад Бун и профессор Lucerne School of Business Мартин Гутманн. Модератором стала сооснователь Gingo Partners Мария Иванова. Участники обсудили, каким образом организации могут находить баланс между производительностью, благополучием сотрудников, инклюзивной корпоративной культурой и долгосрочной устойчивостью, подчеркнув возрастающую значимость человекоориентированного подхода в условиях трансформации моделей работы.

Панельная дискуссия «От берлинских лабораторий к развивающимся рынкам: искусственный интеллект, глобальные технологические компании и новый инновационный мост» была посвящена тому, как искусственный интеллект, ведущие мировые технологические компании и возможности развивающихся рынков формируют новую волну инноваций. В обсуждении приняли участие управляющий партнер Caucasus Ventures Мамед Керим, директор по искусственному интеллекту группы PASHA Financial Holding Мехди Асланов, руководитель направления Global Portfolio Co-Innovation and Co-Creation Center компании SAP Александра Беге и ведущий специалист по Data & AI компании Microsoft Germany Валерия Садовых. Модератором панели выступила руководитель направления инноваций PASHA Financial Holding Тугра Мусаева.