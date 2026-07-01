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Галибаф об иранской нефти и ядерной программе

10:30 546

Иран после приостановки действия американских санкций на продажу иранской нефти и ее производных стал экспортировать энергоресурсы по цене на 20% дороже, чем до конфликта с США. Об этом заявил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Некоторые говорили, что снятие санкций — это несбыточное обещание. Однако санкции были сняты, и теперь иранская нефть продается на 20% дороже, а выручка за нее поступает на счета», - сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

22 июня Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина опубликовало документ, который свидетельствует, что Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Галибаф заявил, что иранская сторона не намерена обсуждать возможность ограничения своей ракетной программы с США.

«Иранские военные наступательные возможности и ракеты — по-прежнему тема, по которой обсуждений быть не может», - приводят его слова иранские СМИ.

Галибаф подчеркнул, что Тегеран при контактах с США исходит из того, что Вашингтон может не выполнить обязательства, которые на себя берет.

«Мы ведем переговоры с врагом, который не выполняет то, что обещал», — сказал спикер парламента.

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