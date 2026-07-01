Демократам не позволили прекратить помощь Израилю

Комитет по регламенту Палаты представителей во вторник отменил запланированное голосование по поправке о блокировании финансирования израильской армии со стороны США после напряженных дебатов среди демократов в Палате представителей. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Член Палаты представителей Ро Ханна, соавтор законопроекта, объявил в X/Twitter, что Конгресс заблокировал голосование, несмотря на предыдущие сообщения о том, как Комитет по регламенту Палаты представителей пометил поправку статусом «Принята к рассмотрению» (Made in Order), что означало ее одобрение для обсуждения на пленарном заседании и последующего голосования.

«Не провести даже голосование — это просто бессовестно», — заявил Ханна. — «Мы продолжим двигаться дальше и не позволим произраильскому лобби запугать нас».

Один из демократов сообщил изданию Axios, что законопроект, совместно подготовленный на двухпартийной основе членами Палаты представителей Томасом Мэсси и Ханной, был «плохо составлен».

Как пояснил источник, в текущей редакции законопроект мог бы заблокировать как военное, так и дипломатическое финансирование Израиля.

Другой источник сообщил, что основная сила, стоящая за этим законопроектом, проистекает из дискуссии о том, стоит ли Демократической партии полностью прекратить поддержку Израиля.

«Высказались обе стороны», — сказал один из демократов. — «Были разные законодатели: кто-то собирался голосовать "за", кто-то — "против"».

Член Палаты представителей Джули Джонсон назвала дебаты вокруг поддержки Израиля «спорным вопросом».

«Как и следовало ожидать, у людей разные убеждения по обе стороны, и они, конечно, их высказали, для чего партийное собрание и существует», — сказала она. — «Люди просто делились тем, что они чувствуют».

Мэсси представил Поправку № 5 (пересмотренную) к законопроекту H.R. 8595 — «Закон об ассигнованиях на национальную безопасность, Государственный департамент и связанные с ними программы на 2027 год».

Поправка запрещает использование любых средств из этого законопроекта для Израиля и сокращает финансирование программы зарубежного военного финансирования (FMF) на 3,3 миллиарда долларов.