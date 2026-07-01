Россия атакует Украину: под прицелом АЗС, админздания, гимназия, маршрутка...

По информации властей, в результате атак погибла 43-летняя женщина. Еще три женщины, одна из которых беременна, пострадали. На АЗС вспыхнули пожары.

В ночь на среду российские военные атаковали пять автозаправочных станций на территории Днепропетровской области. Об этом сообщают глава областной администрации Александр Ганжа и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Синельниковском районе также получили повреждения предприятия, Дом культуры, админздание, мемориал, гимназия и магазины, сообщил Ганжа.

В Центральном районе Херсона российский дрон ударил по маршрутке, сообщает глава областной администрации Александр Прокудин.

По его данным, в результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Два человека погибли, еще 36 ранены в результате российских ударов по Запорожью и Запорожскому району, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

По его словам, за сутки российские войска нанесли 846 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотниками, артиллерийские удары и обстрелы из РСЗО.

«Поступило 259 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры», — написал Федоров.

Число пострадавших в результате российского по объекту инфраструктуры в Сумской общине, нанесенного во вторник утром, возросло до 21 человека, сообщает Сумская областная военная администрация.

По ее данным, среди пострадавших восемь женщин и 13 мужчин.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что удар был нанесен управляемыми авиабомбами.

«В настоящее время за медицинской помощью обратился уже 21 человек. Преимущественно люди жалуются на головные боли, сильный стресс и ухудшение самочувствия. Это последствия взрывной волны после прицельных российских ударов управляемыми авиабомбами по гражданскому объекту», — написал Григоров.

Россия удар по Сумской области не комментировала.