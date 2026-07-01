Удар по военному аэродрому в Крыму: поражены истребители

Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с истребителями.
«Подтверждено пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.
По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели.
Ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации», - говорится в сообщении Службы.
Генштаб ВСУ подтверждает поражение «Научно-исследовательского института физических измерений» в Пензенской области РФ. Зафиксировано задымление на объекте, но масштабы ущерба уточняются.
В России не подтверждали удара по этому институту.
Также сообщается о поражении автомобильного моста в районе Гранитного Донецкой области, железнодорожного моста в районе Нижнетеплого Луганской области и логистической переправы в районе Новоочеретоватого Донецкой области.
Разрушенный мост на трассе Донецк — Мариуполь в сводке не упоминается.
*** 10:51
В Пензе (РФ) было поражено оборонное предприятие — АО «НИИФИ» (Научно-исследовательский институт физических измерений), сообщают мониторинговые каналы.
По их данным, предприятие специализируется на производстве датчиков давления, перемещения и измерительных систем, используемых в авиационной и ракетной технике. Отмечается, что продукция института применяется в самолетах, вертолетах и образцах вооружения, в частности МБР «Булава», «Тополь-М», «Синева» и ракетных комплексах «Искандер». Входит в состав госкорпорации «Роскосмос».
Завод поставляет датчики давления для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, а также датчики и измерительные системы для Су-34. Для Су-57 производит датчики абсолютного давления ДАВ-096, системы индикации температуры и охлаждения колес СИТУОК-01 и системы контроля параметров шасси СКПШ-01.
Также телеграм-каналы пишут про удар по фабрике ОАО «Маяк». ОАО «Маяк» — одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале также сообщил о поражении российских заводов.
«Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание Россией войны добрались до нефтеперерабатывающего завода в Уфе – одного из крупнейших российских производителей масел. Расстояние – более 1300 километров от линии фронта.
Также в Пензенском регионе наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, который занимается разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, применяемого оккупантами для ударов по нашим городам и громадам (общинам). Расстояние до цели – около 600 километров от линии фронта.
Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это абсолютно справедливо в ответ на всё, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должны осознать в российском руководстве. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть. Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает нашу дальнобойную меткость», - написал украинский лидер в своем телеграм-канале, опубликовав видео горящего завода в Пензе после атаки.
July 1, 2026