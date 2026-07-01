Удар по военному аэродрому в Крыму: поражены истребители

Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с истребителями.

«Подтверждено пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели.

Ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации», - говорится в сообщении Службы.

Генштаб ВСУ подтверждает поражение «Научно-исследовательского института физических измерений» в Пензенской области РФ. Зафиксировано задымление на объекте, но масштабы ущерба уточняются.

В России не подтверждали удара по этому институту.

Также сообщается о поражении автомобильного моста в районе Гранитного Донецкой области, железнодорожного моста в районе Нижнетеплого Луганской области и логистической переправы в районе Новоочеретоватого Донецкой области.

Разрушенный мост на трассе Донецк — Мариуполь в сводке не упоминается.