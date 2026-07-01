Баку и Киев обсудили участие азербайджанских компаний в восстановлении Украины

Украина и Азербайджан обсудили участие азербайджанских компаний в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак. Об этом вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль написал в соцсети Х, по итогам встречи в Киеве с делегацией Милли Меджлиса Азербайджана во главе с депутатом Алибалой Магеррамзаде.

«Обсудили участие азербайджанских компаний в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак. Мы готовы содействовать реализации совместных проектов», - отметил он.

По словам Шмыгаля, стороны также рассмотрели реализацию двусторонних договоренностей, в том числе в энергетической сфере.

Вице-премьер выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь Украине, в том числе в виде оборудования, в частности трансформаторов. По его словам, это помогает повысить устойчивость украинской энергосистемы.

Отдельно Шмыгаль подчеркнул, что Киев и Баку работают над гуманитарной инициативой по реабилитации в Азербайджане детей погибших в войне украинских энергетиков.