Число погибших при двойном землетрясении в Венесуэле превысило 1700

Венесуэльские власти сообщили, что число погибших превысило 1 700 человек в результате двойного землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которое в прошлую среду потрясло прибрежные районы страны.

Председатель парламента, Хорхе Родригес, сообщил также, что в результате землетрясений пострадали 5 034 человека, 15 866 остаются без крова, а еще 22 619 получают помощь в медицинских учреждениях. Однако самые тревожные данные приводит ООН: по ее оценкам, число пропавших без вести может достигать 68 000 человек.

По оценкам исследователей НАСА, были повреждены или разрушены примерно 58 870 зданий, как следует из отчета, составленного на основе данных спутникового радиолокатора.