Во Франции снова поддержали проект об ассистированном суициде

Вечером 30 июня в зале Национального собрания третий раз рассмотрели и поддержали проект о легализации ассистированного суицида, который был одним из обещаний президента Эммануэля Макрона. За него проголосовали 295 депутатов, против – 232.

Национальное собрание во Франции в третий раз проголосовало за проект об ассистированном суициде, который уже дважды возвращали в Сенате. Об этом сообщает BFMTV.

Проект снова отправится на рассмотрение в Сенат, где его снова ожидаемо завернут во время голосования 7 июля.

Правительство планирует оставить «последнее слово» за Национальным собранием, это финальное голосование состоится 15 июля.

В первом чтении проект был утвержден еще в мае 2022 года, с тех пор в него было внесено немало поправок.

В итоге закон легализовал ассистированный суицид и эвтаназию в тех случаях, когда заинтересованный пациент физически не может выполнить какие-либо действия со своей стороны. Отметим, что главное различие между эвтаназией и ассистированным суицидом заключается в том, кто именно совершает последнее действие, приводящее к смерти. При эвтаназии препарат вводит врач, а при ассистированном суициде — сам пациент

Обязательными критериями для возможности ассистированного суицида определили тяжелое и неизлечимое состояние больного, близкое к терминальной стадии; то, что человек в связи с этим состоянием испытывает физические или психологические страдания; лечение наносит страдания или не дает явных результатов; пациент добровольно и с полным пониманием выразил желание пройти процедуру, которая должна проверяться на всех этапах.

В Британии в апреле провалился законопроект об ассистированной смерти.