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Бывший главком ВСУ заявил Зеленскому, что будет баллотироваться

11:17 874

Бывшего главнокомандующего и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера, где выясняли, будет ли он участвовать в президентских выборах, если бы они состоялись осенью. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Формальный повод для вызова в Киев посла Украины в Лондоне подвернулся сам собой — премьер Его Величества Кир Стармер как раз готовился подать в отставку.

Великобритания — стратегический партнер Украины, поэтому первую часть встречи один на один в начале прошлой недели президент Зеленский и посол Залужный провели, обсуждая ситуацию в Лондоне и ее возможные последствия для украинско-британских отношений».

По словам собеседников «Украинской правды» из окружения обоих участников встречи, после этого президент остановился на теме президентских выборов.

«Зеленский сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако главная задача — провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а значит, продолжил президент, нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного», — говорится в материале.

По данным источников издания, в конце концов Зеленский задал бывшему главнокомандующему прямой вопрос: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?». На что украинский лидер получил однозначный ответ: «Да. Буду».

«После этого разговор продолжался ещё некоторое время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути — в этом не было смысла. Хотя, по словам источников УП во властных кругах, среди возможных предложений Банковая была готова обсуждать не только дипломатические должности, но практически любые государственные посты, в том числе и пост главы правительства», — утверждают авторы материала.

Во время пребывания Залужного в Киеве с ним также встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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