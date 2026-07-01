Трамп раскрыл доходы от криптовалюты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в 2025 году получил более 1,4 миллиарда долларов дохода от криптовалютных проектов своей семьи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную финансовую декларацию главы государства.
Согласно документу, компании Трампа получили почти $800 млн от криптовалютной платформы World Liberty Financial, которую он основал вместе со своими сыновьями. В эту сумму вошли более $520 млн от продажи криптовалютных токенов и свыше $250 млн от продажи долей в компании.
Кроме того, Трамп задекларировал еще $635 млн дохода от продажи своих мемкоинов TRUMP.
Как отмечает Reuters, криптовалютный бизнес стал главным источником доходов президента США. Годом ранее Трамп сообщал о $57,35 млн, полученных от продажи токенов World Liberty Financial. За год эта сумма выросла более чем в девять раз. По подсчетам Reuters, с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году его семья заработала на криптовалютных проектах не менее $2,3 млрд долларов.
После вступления в должность Трамп начал проводить политику, которую представители криптоиндустрии считают благоприятной для рынка. В частности, в США были введены федеральные правила для стейблкоинов, а также смягчен контроль за отраслью со стороны Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Помимо криптовалют, в 2025 году Трамп задекларировал более $80 млн, полученных по мировым соглашениям с медиакомпаниями, а также $52 млн дохода от лицензирования своего имени зарубежным девелоперам недвижимости, главным образом на Ближнем Востоке. Несмотря на рост криптовалютных доходов, традиционный бизнес президента также продолжил приносить значительную прибыль. Доходы его гольф-клубов и курортов выросли на 15% и превысили $500 млн.
В Белом доме заявили, что ни президент, ни члены его семьи не допускали конфликта интересов. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что все решения администрации принимаются в интересах американского народа, а сам Трамп, по ее словам, сделал США «мировой столицей криптовалют». В то же время бывший исполняющий обязанности главы федерального Управления по этике Дон Фокс заявил Reuters, что ситуация вновь поднимает вопрос о необходимости ужесточения законодательства в сфере предотвращения конфликта интересов для высших должностных лиц США.