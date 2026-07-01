Трамп раскрыл доходы от криптовалюты

Согласно документу, компании Трампа получили почти $800 млн от криптовалютной платформы World Liberty Financial, которую он основал вместе со своими сыновьями. В эту сумму вошли более $520 млн от продажи криптовалютных токенов и свыше $250 млн от продажи долей в компании.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в 2025 году получил более 1,4 миллиарда долларов дохода от криптовалютных проектов своей семьи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную финансовую декларацию главы государства.

Кроме того, Трамп задекларировал еще $635 млн дохода от продажи своих мемкоинов TRUMP.

Как отмечает Reuters, криптовалютный бизнес стал главным источником доходов президента США. Годом ранее Трамп сообщал о $57,35 млн, полученных от продажи токенов World Liberty Financial. За год эта сумма выросла более чем в девять раз. По подсчетам Reuters, с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году его семья заработала на криптовалютных проектах не менее $2,3 млрд долларов.

После вступления в должность Трамп начал проводить политику, которую представители криптоиндустрии считают благоприятной для рынка. В частности, в США были введены федеральные правила для стейблкоинов, а также смягчен контроль за отраслью со стороны Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Помимо криптовалют, в 2025 году Трамп задекларировал более $80 млн, полученных по мировым соглашениям с медиакомпаниями, а также $52 млн дохода от лицензирования своего имени зарубежным девелоперам недвижимости, главным образом на Ближнем Востоке. Несмотря на рост криптовалютных доходов, традиционный бизнес президента также продолжил приносить значительную прибыль. Доходы его гольф-клубов и курортов выросли на 15% и превысили $500 млн.

В Белом доме заявили, что ни президент, ни члены его семьи не допускали конфликта интересов. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что все решения администрации принимаются в интересах американского народа, а сам Трамп, по ее словам, сделал США «мировой столицей криптовалют». В то же время бывший исполняющий обязанности главы федерального Управления по этике Дон Фокс заявил Reuters, что ситуация вновь поднимает вопрос о необходимости ужесточения законодательства в сфере предотвращения конфликта интересов для высших должностных лиц США.