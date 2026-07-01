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Google назначил Coob Ads официальным Google Ads Sales Representative в Азербайджане

11:26 262

С 1 июля 2026 года Coob Ads стал официальным Google Ads Sales Representative в Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане и Молдове.

Это назначение стало логичным продолжением международного развития компании. На протяжении более двух лет Coob Ads (ранее Admixer Media) работает в статусе Google Ads Sales Representative в Казахстане, Сербии, Словении и Хорватии, предоставляя рекламодателям и агентствам локальную экспертную поддержку.

Расширение на новые рынки отражает как дальнейшее развитие программы Google Ads Sales Representative, так и растущий спрос со стороны рекламодателей на локальную экспертизу, стратегические рекомендации, образовательные инициативы и поддержку, ориентированную на повышение эффективности рекламных кампаний, на развивающихся цифровых рынках.

Азербайджан – рынок с высоким потенциалом роста

Азербайджан – развивающийся digital-рынок с сильным потенциалом для дальнейшего роста. По данным DataReportal, в 2025 году в стране насчитывалось 9,23 млн интернет-пользователей, а уровень проникновения интернета достиг 89%.

Цифровая экономика страны продолжает развиваться благодаря росту популярности онлайн-сервисов и постепенному расширению e-commerce.

«Google назначил Coob Ads официальным Google Ads Sales Representative в Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане и Молдове, чтобы предоставить компаниям любого масштаба доступ к локальной экспертизе. Это партнерство способствует ускорению цифровой трансформации и значительному росту в странах Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Благодаря локальной поддержке компании получают более широкий доступ к цифровым инструментам, специализированному обучению в области цифрового маркетинга и электронной коммерции, а также современным рекламным решениям на базе искусственного интеллекта. Мы рассчитываем, что это партнерство окажет значимое влияние на экономическое развитие и будет способствовать долгосрочным цифровым инновациям на этих быстрорастущих рынках», – Джейк Норман, Director, Central & Eastern Europe Agency, Google.

Что это означает для бизнеса

Coob Ads будет помогать компаниям в Азербайджане повышать эффективность рекламных кампаний в Google Ads, предоставляя рекламодателям и агентствам бесплатную профессиональную поддержку. Она включает:

  • стратегические консультации по запуску и масштабированию рекламных кампаний;
  • поддержку при работе с Search, YouTube и Display;
  • внедрение рекламных кампаний Google на базе искусственного интеллекта, включая Performance Max, AI Max for Search и Smart Bidding;
  • обучающие вебинары, воркшопы и индивидуальные консультации.

Цель проста: помочь компаниям снизить стоимость привлечения клиентов, повысить окупаемость рекламных инвестиций (ROAS) и эффективнее развивать бизнес с помощью рекламных решений Google.

«В Coob Ads мы убеждены, что реклама должна быть инструментом роста, а не просто статьей расходов. За последние два года мы помогли сотням агентств и рекламодателей перейти от стандартных кампаний к высокоэффективным стратегиям на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают реальный рост эффективности и помогают масштабировать бизнес. Мы предоставляем стратегическую экспертизу и профессиональную поддержку бесплатно, помогая нашим партнерам получать максимальную отдачу от инвестиций в рекламу. Сегодня мы рады распространить этот подход на новые рынки и помочь еще большему числу локальных компаний расти вместе с Google Ads», – отмечает Мойца Рожач, Global Program Director, Coob Ads.

О компании

Coob Ads входит в группу компаний CoobX, ранее работавшую под брендом Admixer Advertising. С 2016 года компания является официальным Google Marketing Platform Sales Partner, предоставляя рекламодателям и агентствам на различных международных рынках доступ к передовым инструментам Google Marketing Platform, включая Display & Video 360, Campaign Manager 360 и Search Ads 360.

За годы работы компания расширила свое присутствие более чем на 10 стран, сформировав локальные команды и накопив практический опыт работы на различных цифровых рынках.

В 2026 году компания провела ребрендинг и начала работать под брендом CoobX, что отражает ее новую позицию как экосистемы, объединяющей медиа, маркетинг, данные и технологии.

Как начать

Рекламодатели и агентства в Азербайджане могут обратиться в Coob Ads, чтобы получить бесплатную консультацию и экспертную поддержку по планированию, запуску и оптимизации рекламных кампаний в Google Ads.

Контакты для СМИ

Google: [email protected]

CoobX: [email protected]

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