Украинцы уничтожили мост между Донецком и Мариуполем

Ночью на оккупированной территории уничтожен мост, соединявший Донецк и Мариуполь. Движение транспортом теперь невозможно, а оккупанты вынуждены искать обходные пути.

Мост на трассе Мариуполь-Донецк (Н-20/Р-280) вблизи села Кременивка получил критические разрушения. Еще раньше он уже был поврежден - ночью его добили окончательно.

Как видно на фото, пролет моста свалился вниз.

Оккупационные власти перенаправили транспорт в объезд - через саму деревню Кременовка. Это добавляет к маршруту не менее 15-20 километров.