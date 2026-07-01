USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1697
Подписаться на уведомления
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев
Новость дня
Центробанк закрыл «Bonus-Malus»… И открыл кошельки автовладельцев

Украинцы уничтожили мост между Донецком и Мариуполем

фото
11:31 764

Ночью на оккупированной территории уничтожен мост, соединявший Донецк и Мариуполь. Движение транспортом теперь невозможно, а оккупанты вынуждены искать обходные пути.

Мост на трассе Мариуполь-Донецк (Н-20/Р-280) вблизи села Кременивка получил критические разрушения. Еще раньше он уже был поврежден - ночью его добили окончательно.

Как видно на фото, пролет моста свалился вниз.

Оккупационные власти перенаправили транспорт в объезд - через саму деревню Кременовка. Это добавляет к маршруту не менее 15-20 километров.

Кыргызстан обратился к Азербайджану
Кыргызстан обратился к Азербайджану
11:44 558
Украинцы уничтожили мост между Донецком и Мариуполем
Украинцы уничтожили мост между Донецком и Мариуполем фото
11:31 765
Бывший главком ВСУ заявил Зеленскому, что будет баллотироваться
Бывший главком ВСУ заявил Зеленскому, что будет баллотироваться
11:17 877
Анкара и Баку идут на Афины… с пахлавой наперевес
Анкара и Баку идут на Афины… с пахлавой наперевес ЮНЕСКО их рассудит
10:11 1649
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер Он уже подчеркнул, что…
30 июня 2026, 18:00 6348
Баку и Киев обсудили участие азербайджанских компаний в восстановлении Украины
Баку и Киев обсудили участие азербайджанских компаний в восстановлении Украины ФОТО
10:51 729
Удар по военному аэродрому в Крыму: поражены истребители
Удар по военному аэродрому в Крыму: поражены истребители обновлено 11:40; фото; видео
11:40 2125
Россия атакует Украину: под прицелом АЗС, админздания, гимназия, маршрутка...
Россия атакует Украину: под прицелом АЗС, админздания, гимназия, маршрутка... ФОТО
10:43 667
Демократам не позволили прекратить помощь Израилю
Демократам не позволили прекратить помощь Израилю
10:28 678
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA…
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA… Хилми Дашдемир на связи с haqqin.az
02:00 3755
В Азербайджане повышен пенсионный возраст женщин
В Азербайджане повышен пенсионный возраст женщин
10:12 2002

ЭТО ВАЖНО

Кыргызстан обратился к Азербайджану
Кыргызстан обратился к Азербайджану
11:44 558
Украинцы уничтожили мост между Донецком и Мариуполем
Украинцы уничтожили мост между Донецком и Мариуполем фото
11:31 765
Бывший главком ВСУ заявил Зеленскому, что будет баллотироваться
Бывший главком ВСУ заявил Зеленскому, что будет баллотироваться
11:17 877
Анкара и Баку идут на Афины… с пахлавой наперевес
Анкара и Баку идут на Афины… с пахлавой наперевес ЮНЕСКО их рассудит
10:11 1649
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер
Кандидат на пост посла США в Баку — мультимиллионер Он уже подчеркнул, что…
30 июня 2026, 18:00 6348
Баку и Киев обсудили участие азербайджанских компаний в восстановлении Украины
Баку и Киев обсудили участие азербайджанских компаний в восстановлении Украины ФОТО
10:51 729
Удар по военному аэродрому в Крыму: поражены истребители
Удар по военному аэродрому в Крыму: поражены истребители обновлено 11:40; фото; видео
11:40 2125
Россия атакует Украину: под прицелом АЗС, админздания, гимназия, маршрутка...
Россия атакует Украину: под прицелом АЗС, админздания, гимназия, маршрутка... ФОТО
10:43 667
Демократам не позволили прекратить помощь Израилю
Демократам не позволили прекратить помощь Израилю
10:28 678
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA…
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA… Хилми Дашдемир на связи с haqqin.az
02:00 3755
В Азербайджане повышен пенсионный возраст женщин
В Азербайджане повышен пенсионный возраст женщин
10:12 2002
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться