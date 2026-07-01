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Рубио намерен уступить Вэнсу

11:40 401

Госсекретарь США Марко Рубио не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны от Республиканской партии на выборах в 2028 году, если свое намерение баллотироваться выразит действующий американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом со ссылкой на источники в окружении госсекретаря сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, Рубио в разговорах с советниками и помощниками неоднократно заявлял о своем намерении уступить Вэнсу. При этом, как указывает AP, Рубио, совмещая посты госсекретаря и помощника президента по нацбезопасности, в последние месяцы в значительной мере укрепил свои аппаратные позиции, расставив соратников на ключевые должности в Совете национальной безопасности Белого дома. 

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Fortune не стал отвечать на вопрос о своем возможном преемнике, который должен продолжить политику «Америка прежде всего» в случае победы на выборах в 2028 году. Американские СМИ неоднократно писали о Рубио и Вэнсе как об основных кандидатах-республиканцах, которые смогут через два года претендовать на пост президента США.

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