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Кыргызстан обратился к Азербайджану

11:44 563

Бишкек начал переговоры с Баку о возможных поставках горюче-смазочных материалов в республику. Об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на Минэнерго Кыргызстана.

«В целях диверсификации поставок ведутся переговоры с некоторыми государствами», — заявил представитель министерства. По его словам, в настоящее время, в частности, прорабатывается вопрос о возможном импорте топлива из РФ, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, а также других государств. Он также подчеркнул, что запасов бензина в Кыргызстане сейчас осталось примерно на 1,5 месяца, а дизельного топлива — приблизительно на месяц.

Между тем, как заявил первый вице-премьер правительства страны Данияр Амангельдиев изданию 24.kg, ситуация на топливном рынке республики остается стабильной и кабинет министров принимает необходимые меры, чтобы не допустить дефицита бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

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