ЦАХАЛ ликвидировал четырех боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала в секторе Газа четырех вооруженных радикалов из боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля ликвидировала в северной части сектора Газа четырех террористов из военного крыла ХАМАС, которые готовили атаки против израильских войск», — говорится в заявлении. По данным ведомства, были устранены командир взвода, снайпер и два бойца противотанкового подразделения ХАМАС.

Кроме того, ЦАХАЛ «ударами обезвредил ракетные установки, используемые ХАМАС для подготовки атак на израильские войска и мирное население», добавили в пресс-службе.