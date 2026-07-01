77 лет под зонтиком — и все впустую?

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля, состоится на фоне растущих в Европе опасений, что Соединенные Штаты могут сократить своё военное присутствие в Старом Свете, находящемся под американским «зонтиком безопасности» уже 77 лет. Опасения эти отнюдь не беспочвенны: после возвращения в Белый дом президент Трамп неоднократно угрожал Европе выходом из Альянса, называл НАТО «бумажным тигром». В последние месяцы напряженность достигла своего пика: после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, европейские союзники не дали положительного ответа на просьбу Трампа о поддержке, что фактически разорвало нити между Вашингтоном и Брюсселем. Европейские лидеры защищают свою позицию двумя аргументами. Во‑первых, они заявляют, что Трамп не консультировался с союзниками перед тем, как начать войну, напрямую затрагивающую интересы Европы. Во‑вторых, они подчеркивают, что мандат НАТО не охватывает регион Персидского залива и что статья 5 Альянса может быть применена только в случае нападения на одного из его членов.

США угрожают Европе Заявление главы Пентагона Пита Хегсета на июньской встрече министров обороны стран-членов НАТО в Берлине о том, что Вашингтон сократит свое военное присутствие в Европе, еще больше усилило тревогу европейских государств. Хотя в заявлении не говорится о планах США выйти из НАТО или полностью вывести войска из Европы, европейские политики утверждают, что такой шаг фактически означает конец Альянса. Сама американская администрация не скрывает, что ее действия направлены на снижение нагрузки, которую США несут ради безопасности европейских союзников, и на то, чтобы Брюссель взял на себя большую ответственность за собственную оборону. Первой на план Хегсета отреагировала заместитель министра обороны Франции Алис Руфо. В интервью Politico Europe Руфо заявила, что сокращение американского военного присутствия создаст для европейцев новые проблемы. Замминистра, долгое время работавшая советником президента Эммануэля Макрона и считающаяся одним из его ближайших соратников, не исключила, что этот шаг Вашингтона вызовет серьезные колебания в трансатлантических отношениях. Франция — не единственная европейская страна, выступающая против сокращения американской военной мощи; Германия также настаивает на том, чтобы Вашингтон представил подробную «дорожную карту» по планируемому уменьшению своего присутствия в Европе. Германия считается страной, которая пострадает от этого больше всех. В США заявили, что из ФРГ будут отозваны 5 тысяч военнослужащих. В этой стране расположены американские военные базы, через которые Вашингтон осуществлял операции на Ближнем Востоке и в Африке — базы Рамштайн и Висбаден. Кроме того, в Германии размещено командование США в Европе и Африке. Согласно утечкам в западные СМИ, Вашингтон планирует сократить наполовину количество стратегических бомбардировщиков в Европе, уменьшить число беспилотников типа Reaper, а также подводных лодок и военных кораблей, выделенных для европейского командования НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается успокоить европейских союзников, заявив, что шаги Вашингтона «не являются неожиданными». Однако внезапная отмена Трампом планов по размещению войск в Польше, обеспокоенной российской угрозой, вызвала шок у европейцев.

По мнению экспертов, европейские страны больше всего беспокоят возможные будущие шаги России. Высокопоставленные военные представители многих европейских стран, включая Францию и Германию, продолжают предупреждать, что после Украины Россия может начать новую военную кампанию в Европе ближе к концу десятилетия. И европейцы поехали в Анкару… В то время как Вашингтон сокращает свою военную мощь на континенте, 29 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может сыграть значительную роль в архитектуре европейской обороны. Эрдоган также подчеркнул важность участия Турции в проектах, связанных с инициативами Европы в области обороны и безопасности. Европейская комиссия, комментируя заявления Эрдогана, не исключила включения Турции в оборонные программы.