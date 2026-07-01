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Финны отказались от домашнего телефона

12:38 1015

Последний из крупнейших финских операторов связи, компания Elisa, с 1 июля прекратит предоставление услуг стационарной телефонной связи частным и корпоративным клиентам в стране, сообщило издание Yle.

Согласно информации портала, компания объявила о своих намерениях в начале года. Еще в 2019 году другой крупный оператор связи, Telia, также закрыл свою фиксированную сеть, а в начале этого года была приостановлена и услуга стационарной телефонной связи для абонентов DNA.

Отмечается, что, по данным оператора Elisa, на начало года у компании было всего несколько тысяч проводных подключений. Компания не заключала новых контрактов уже несколько лет.

Стационарная телефонная связь в Финляндии существует с конца XIX века.

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