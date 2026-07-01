Рютте рассказал о «НАТО 3.0» и сильнейшей турецкой армии

Рютте заявил, что три основные повестки саммита НАТО в Анкаре (7-8 июля) — это увеличение оборонных расходов, продолжение поддержки Украины и видение «НАТО 3.0», добавив, что одного увеличения бюджетов недостаточно, необходимо также быстро расширять производственные мощности оборонной промышленности.

У Турции одна из сильнейших армий в НАТО. Анкара имеет критическое значение для Альянса благодаря своей оборонной промышленности, включающей около 3000 компаний. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Anadolu, передают турецкие СМИ.

Разъясняя концепцию «НАТО 3.0», Рютте подчеркнул, что в новом периоде европейские страны и Канада возьмут на себя большую ответственность в сфере обороны. Рютте заявил, что США сохранят свою ключевую роль в НАТО, но при этом Европа станет более активной как в оборонных расходах, так и в военном потенциале. «Это будет структура, отличная от НАТО 2.0, где была чрезмерная зависимость от США. Более сильная Европа означает более сильная НАТО», — сказал Рютте.

Рютте в интервью назвал Россию «крупнейшей угрозой безопасности», с которой сталкивается НАТО, отметив, что атаки РФ на Украину ясно это демонстрируют. По мнению Рютте, Россия действует в тесном сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

«В долгосрочной перспективе основная угроза, с которой мы сталкиваемся, остается Россия», — заявил Рютте.

Генсек альянса подчеркнул, что Турция является одной из ключевых стран для НАТО, и высоко оценил мощь турецких вооруженных сил и оборонную промышленность: «Турция чрезвычайно важна. Она обладает одной из сильнейших армий в альянсе, которая очень хорошо оснащена и обучена. Наличие огромной инфраструктуры оборонной промышленности, состоящей примерно из трех тысяч компаний, также является важным преимуществом».

Напомнив о своем визите в ASELSAN в апреле, Рютте заявил, что был впечатлен производственными мощностями компании и международным сотрудничеством.

Рютте заявил, что НАТО сосредоточена не только на угрозах со стороны России, но и также считает борьбу с терроризмом одним из своих приоритетов. Рютте отметил, что опыт Турции в этом вопросе и ее вклад в НАТО имеют большую ценность для альянса, а информация, предоставляемая турецкими политическими и военными властями, играет критическую роль в безопасности НАТО.

Рютте также заявил, что безопасность Европы не может быть обеспечена без участия стран НАТО, не входящих в ЕС, таких как Турция, Великобритания и Норвегия: «Мы должны построить альянс, который простирается от Калифорнии до Анкары и охватывает всех союзников».