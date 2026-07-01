Матвиенко призвала «не драматизировать» топливный кризис в России

Ситуация с топливом в России непростая, но правительство принимает необходимые решения, вопрос не надо драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совфеда.

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны (России, Владимир Путин – ред.) провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. В понедельник мы встречались с председателем правительства (Михаилом Мишустиным – ред.), обсуждали эту тему, рабочая группа правительства под руководством вице-премьера (Александра) Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», - заявила Матвиенко.

Комментируя утверждения о трудностях с обеспечением аграриев ГСМ, Матвиенко подчеркнула, что Россия выйдет «из этой сложной ситуации», которую ей «создают специально».

«Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — добавила она.

Стоит отметить, что Россия летом 2026 года столкнулась с самым серьезным дефицитом топлива с начала полномасштабной войны против Украины. По оценке Reuters, в результате ударов украинских беспилотников в ответ на атаки российской армии на украинские города полностью или частично выведено из строя около 25% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

На конец июня ограничения на продажу бензина и дизельного топлива официально действовали в 24 российских регионах, а различные проблемы с поставками топлива затронули большинство субъектов РФ. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в аннексированном Крыму, где свободная продажа топлива частным лицам и коммерческим организациям прекращена полностью, а нехватка горючего сказалась на работе общественного транспорта и снабжении магазинов.

После нескольких недель молчания дефицит топлива в России прокомментировал 28 июня президент страны Владимир Путин, заявив, что Россия проходит через «трудный этап».