Гасанова назначили советником по вопросам образования в посольстве Азербайджана в Турции

До этого назначения Муждат Гасанов возглавлял отдел международного сотрудничества Государственного агентства по науке и высшему образованию. Он получил степени бакалавра и магистра в области международных отношений и международного бизнеса в Азербайджанском государственном экономическом университете, затем — степень магистра государственного управления в Бристольском университете (Великобритания) в рамках Государственной программы.

Муждат Гасанов, начав свою карьеру в Министерстве науки и образования в 2008 году, занимал различные должности в сферах международного сотрудничества и образования за рубежом.

Отметим, что в некоторых посольствах Азербайджана работают советники по вопросам образования, деятельность которых направлена на продвижение образовательных возможностей нашей страны за рубежом, развитие международного сотрудничества в сфере образования, защиту прав граждан Азербайджана на обучение за границей и обеспечение координации работы в этом направлении.