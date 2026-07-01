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Генсек НАТО не спит по ночам

из-за России
13:00 534

Генсек НАТО Марк Рютте считает Россию главной угрозой для альянса и из-за этого не спит по ночам. Об этом он сказал в интервью агентству Anadolu в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля.

«Обычно я стараюсь спать по ночам, но если что-то и не дает мне уснуть, так это Россия. <...> Китай также быстро наращивает свой военный потенциал и, как ожидается, к 2030 году будет обладать 1 000 ядерных боеголовок. Поэтому нам не следует быть наивными и в отношении Китая. Но <...> главной угрозой, с которой мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе, остается Россия», — сказал Рютте. Он добавил, что одним из приоритетов альянса является «продолжение поддержки Украины».

Говоря об ожиданиях от саммита, он выразил надежду, что по его окончании «люди скажут, что это был саммит, на котором возложенные еще в Гааге обязательства были реализованы». Они касаются увеличения расходов на оборону и усиление ВПК.

«Есть несколько успешных примеров, и в целом наблюдается позитивный прогресс. Одним из наиболее важных наших приоритетов является увеличение объемов производства в оборонной промышленности. Именно этому вопросу мы сосредоточимся в первую очередь на Форуме оборонной промышленности, который состоится в первый день анкарского саммита», — сказал Рютте.

Напомним, саммит НАТО в Анкаре пройдет 7-8 июля.

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