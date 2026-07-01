Погода на завтра

2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 19-21, днем — 27-32 градуса тепла.