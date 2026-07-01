Погода на завтра

2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 19-21, днем — 27-32 градуса тепла.
Атмосферное давление снизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-65%, днем — 45-50%.
В большинстве районов Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град, ночью и утром в некоторых горных районах — туман, ветер восточный умеренный.
Температура воздуха составит ночью 17-21, днем — 30-35, в горах ночью - 9-14, днем — 17-22, местами может повыситься до 24-28 градусов выше нуля.