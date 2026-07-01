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Кыргызстан обратился к Азербайджану

Украинцы о наступлении через Беларусь

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Главком ВСУ Александр Сырский выразил сомнения в том, что Беларусь решится предоставить собственную территорию для наступления на Украину.

«Не думаю, что Беларусь решится предоставить собственную территорию для наступления на Украину. Более вероятный вариант - наступление России из Брянской области на Черниговскую.

С оглядкой на последние события, я не думаю, что руководство Беларуси решится предоставить собственную территорию для использования в качестве плацдарма для проведения наступательной операции. В то же время, конечно, мы учитываем и такой вариант.

Наиболее вероятный вариант, что подтверждается несколькими данными, - возможные наступательные действия с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся.

Это наступление не на Киев, но на Черниговскую область с целью захвата территорий, продвижения в глубину, чтобы отвлечь часть наших войск с основных важных направлений - растянуть фронт и лишить нас резервов», - сказал Сырский.

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