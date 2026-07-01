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Учебный курс НАТО в Баку

ФОТО
13:20 348

В Баку проводится курс Мобильной тренинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военнослужащим были представлены брифинги по темам «Планирование учений в НАТО», «Проведение учений в соответствии со стандартами НАТО, определение целей» и другим вопросам, после чего были организованы групповые и индивидуальные занятия.

Основной целью курса, в котором принимают участие слушатели курса военного управления Института военного управления Национального университета обороны, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в соответствии с современными требованиями, обучение применению современных технологических решений, методов и средств, а также изучение стандартов и процедур НАТО в данной области.

Отметим, что курс продлится до 2 июля.

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