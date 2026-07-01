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Мучителям из реабилитационного центра дали условные сроки

Инара Рафикгызы
13:21 641

В Сумгаитском городском суде завершился судебный процесс по уголовному делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и судимых вместе с ним сотрудников — Эльшада Магеррамова и Натига Алиева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фарида Насимиева Джейхун Салманов был приговорен к 3 годам и 3 месяцам, Эльшад Магеррамов — к 3 годам и 6 месяцам, а Натиг Алиев — к 3 годам лишения свободы.

С применением статьи 70 Уголовного кодекса назначенное им наказание сочтено условным с установлением испытательного срока в 2 года.

Все трое были освобождены из зала суда.

Отметим, что в Сумгаитской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело в связи с беззаконием, имевшим место в учреждении ООО «Реабилитационный центр Гуртулуш», расположенном на территории города.

В ходе первоначальных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что директор реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхун Салманов, вступив в предварительный сговор с Эльшадом Магеррамовым, Натигом Алиевым и другими не установленными следствием лицами, в разное время путем применения силы и обмана доставляли более 7 человек в учреждение (жилой дом) Центра, расположенное в поселке Джорат города Сумгаит, где их насильно удерживали. 

В период содержания под стражей обвиняемые лишали этих людей возможности связываться с близкими, в том числе посредством мобильных телефонов и других средств связи, причиняли им мучения в виде различных форм физических и психических страданий, а также нанесли телесные повреждения нескольким из удерживаемых лиц.

Обвиняемым были предъявлены обвинения по статьям 127.1 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью), 133.2.1, 133.2.3 (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, а равно похищенного лица), 144.3 (похищение человека, повлекшее тяжкие последствия), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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