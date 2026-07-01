Билеты на рейсы Turkish Airlines и других авиакомпаний — с DigiTravel в приложении ABB mobile

Банк ABB, развивающий lifestyle-банкинг в рамках нового стратегического периода, расширяет возможности для любителей путешествий. Теперь через DigiTravel в ABB mobile можно удобно и по выгодной цене приобрести авиабилеты не только на рейсы AZAL, но и Turkish Airlines, а также многих других авиакомпаний, включая AJet, Pegasus, Lufthansa и FlyDubai. Эта возможность предоставляет путешественникам более широкий выбор и более комфортный опыт планирования поездок. Пользователи могут искать билеты по различным направлениям прямо в приложении, выбирать наиболее подходящие рейсы и оплачивать авиабилеты, не выходя из ABB mobile.

Следует отметить, что в последние годы Банк ABB объединяет на одной платформе сервисы, которыми часто пользуются путешественники, как важную часть lifestyle-банкинга. На сегодняшний день Банк уже представил в приложении ABB mobile услугу туристического страхования, получение выписок и справок со счета для визовых обращений, продукт TravelCard, предназначенный специально для путешествий и предоставляющий значительные преимущества во время поездок, карты ABB-AZAL Miles, позволяющие накапливать мили за платежи, а также услугу ABB eSIM, обеспечивающую интернет-связь во время зарубежных поездок.

Сервис DigiTravel, в свою очередь, позволяет приобретать авиабилеты прямо в приложении ABB mobile. Эта услуга является первым подобным решением в нашей стране, реализованным именно Банком ABB. В ближайшее время эта возможность будет доступна для рейсов по всем направлениям.

Среди основных преимуществ сервиса DigiTravel для путешественников – возможность приобретать авиабилеты ведущих мировых авиакомпаний в любую страну и по различным направлениям, осуществлять оплату напрямую через приложение, видеть доступные билеты в режиме реального времени, сравнивать цены и бронировать билеты. Пользоваться сервисом очень удобно. Клиентам также предоставляются рекомендации по наиболее выгодным вариантам, соответствующим их поисковым запросам. Банк ABB и в дальнейшем будет расширять возможности путешественников получать необходимые услуги на одной платформе за счет новых проектов.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.