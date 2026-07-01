Белорусское топливо стало «деликатесом» в России

Белорусский бензин АИ-92 с поставкой в Россию резко подорожал на фоне топливного кризиса. За неделю цена за тонну выросла на 6% — до 127 тыс. руб., а с начала мая она увеличилась в 1,8 раза. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, которые приводит «Коммерсант». В общей сложности с 1 по 26 июня продажи белорусского бензина на бирже составили 79 380 т, хотя еще год назад его реализация была минимальной.

Согласно оценкам участников рынка, два белорусских НПЗ — Мозырский и Новополоцкий — теоретически способны обеспечить топливом Московский регион, но их мощности ограничены, из-за чего потенциал поставок для всей страны небольшой. По словам источника «Коммерсанта», купленное в ходе торгов белорусское топливо отгружается в 30-дневный срок без срывов и переносов, тогда как в России сделки могут продлеваться до 60 дней, а фактическая отгрузка происходит на 35-й день, причем ситуация меняется ежедневно.