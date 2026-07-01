«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага

Наш путь лежит в бакинский поселок Маштага. Однако таксист наотрез отказывается довозить нас до нужного адреса. Чуть позже мы узнаем, что никто, кто знает эту дорогу, на машине сюда не заезжает. А все потому, что улица непроходима из‑за ям, грязи и луж. Мы идем с осторожностью, ищем хоть что-то, за что можно было бы ухватиться, чтобы не угодить в болото глубиной почти полметра. Это улица Ровшана Салманова, на которой расположены сотни домов. Похоже, мы не слишком серьезно отнеслись к предупреждению местных жителей о том, что после интенсивных дождей, прошедших в конце марта, передвигаться по этой улице опасно. Чтобы попасть на нужную нам территорию, нужны резиновые сапоги. Один из жителей приходит к нам на помощь — мы надеваем принесенные им сапоги и пытаемся пройти по уложенным вдоль улицы каменным блокам.

В нескольких минутах от центра поселка Маштага, на улице Р. Салманова, нет централизованной канализации. После интенсивных дождей переполнились выгребные ямы, выкопанные во дворах, уже три месяца более двухсот домов оказались в воде, в некоторых местах ее глубина превышает один метр. Вода покрылась слоем грязи, образовалась толстая пленка плесени, а от удушливой вони, распространяющейся по всей улице, просто невозможно спастись. Большинство подтопленных домов заперты, на каждом третьем-четвертом висит объявление о продаже. Жители говорят, что те, кто не может позволить себе переехать на съемное жилье, вынуждены жить в таких домах — с треснувшими стенами и плесенью от сырости. В нескольких домах стены обрушились, жилье стало аварийным. Местный житель, который любезно помог нам с резиновыми сапогами, рассказывает, что из‑за пожилых родителей переехал на съемное жилье. Но платить за аренду было трудно, к тому же никто не давал гарантии, что ситуация улучшится, поэтому они вернулись в свой дом. По его словам, 81‑летний отец и 77‑летняя мать больше месяца не могут выйти из дома — даже просто во двор.

Семья Мамедовых, где шестеро детей, тоже в безвыходном положении и ждет помощи. Двор, включая расположенный там туалет, затоплен. Нет необходимости объяснять состояние здоровья семей, которые живут в таких условиях уже много дней. Сафар Алиев говорит, что в его дворе глубина воды превышает один метр. Он вместе с другими жителями ходил в центральное управление Объединенной службы водоснабжения крупных городов. Представители ведомства приехали на место, но в шесть вечера ретировались, сославшись на конец рабочего дня. Жители же остались: ехать им ведь некуда. Они же нам рассказали, что скинулись и собрали 8 тысяч манатов, на которые купили четыре насоса и трубы, чтобы откачать воду со дворов. А вот сотрудники службы отказались прокладывать трубы без проекта: «Воспользовавшись ситуацией, они продали нам трубы вдвое дороже. Мы сами проложили трубы по улице, моторы работают день и ночь. Все колодцы во дворах переполнены, вода же совсем не убывает». По их словам, они практически каждый день звонят в МЧС, Исполнительную власть Сабунчинского района и Объединенную службу водоснабжения крупных городов. Сотрудники горячей линии уже узнают их по голосу — каждый раз говорят, что обращение зарегистрировано, и на этом все заканчивается: «Только представитель исполнительной власти в поселке регулярно интересуется нашей ситуацией, но его финансовые возможности ограничены. А когда наступает жара, становится невозможно терпеть это зловоние».

Примечательно, что на улице Ровшана Салманова почти у всех домов есть документы, однако люди уже 15–20 лет живут в ожидании обещанного им строительства канализации. В целом, вопрос с отсутствием канализации — одна из самых распространенных и больших проблем в пригородных поселках Баку. И дело не только в том, что после дождей люди оказываются по колено в воде. Из‑за отсутствия канализации дороги также не ремонтируются. «Вот так, в резиновых сапогах, мы идем до самой магистрали. Снимаем сапоги и оставляем их в магазине у дороги, а вечером, когда возвращаемся, снова надеваем», — объясняет Сафар Алиев. В Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили haqqin.az, что в этом районе нет централизованной сети сточных вод. Рельеф местности богат грунтовыми водами, а недавние интенсивные дожди увеличили их уровень, поэтому и сохраняется нынешняя печальная ситуация. В районах, где нет системы сточных вод, по заказу Агентства водных ресурсов Азербайджана подготовлены проектные документы для строительства соответствующей инфраструктуры. «Строительство сети в населенных пунктах проводится поэтапно в соответствии с планом мероприятий», — заверили в госструктуре.