Ученика лицея «Идрак» выпустили из стеклянной кабины

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу ученика 10-го класса, обвиняемого в нанесении тяжелого ранения своей учительнице во время вооруженного инцидента, произошедшего 6 февраля этого года в лицее «Идрак».

Как сообщает Haqqın.az, на процессе, прошедшем в Бакинском суде по тяжким преступлениям, защитник обвиняемого А.Ш. — Рашад Мирмехдизаде — выступил с ходатайствами. Первое ходатайство защитника было связано с тем, чтобы его подзащитного выпустили из стеклянной кабины и разрешили сесть рядом с ним. Суд удовлетворил ходатайство. Обвиняемый А.Ш. сел рядом со своим адвокатом.

Другое ходатайство адвоката касалось проведения судебного процесса в закрытом режиме. Защитник обосновал свое ходатайство тем, что после публикации новостей о судебном процессе в социальных сетях пишутся негативные комментарии о семье его подзащитного, не отражающие действительность: «Информация уходит в прессу, в социальных сетях по этому поводу ведутся широкие дискуссии. Пишутся абсолютно необоснованные, далекие от истины комментарии о семье».

Представитель потерпевшей Шахлы Камиловой также попросил удовлетворить ходатайство. Суд ходатайство не удовлетворил.

Затем государственный обвинитель зачитал обвинительный акт. Согласно обвинению, обвиняемый ученик застрелил свою учительницу из-за того, что она сделала ему замечание по поводу плохой подготовки к уроку. После замечания учителя ученик, чтобы самоутвердиться перед одноклассниками, в ту же ночь тайком взял из комнаты родителей оружие, спрятал его в спортивную сумку и спланировал убийство учительницы. На следующий день, незадолго до окончания урока, он привел это оружие в боевую готовность и с близкого расстояния выстрелил в учительницу. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Благодаря усилиям врачей её жизнь удалось спасить.

За совершенное преступное деяние подростку предъявлено обвинение по статье 29, 120.2.2 (покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Обвиняемый подросток признал себя частично виновным по предъявленному ему обвинению. Он заявил, что у него не было намерения убивать свою учительницу.

Судебный процесс продолжится 24 июля.

Напомним, что вооруженный инцидент произошел в феврале этого года в лицее «Идрак», расположенном в Бинагадинском районе. Ученик 10-го класса А.Ш., придя в школу, где он учился, с взятым из дома охотничьим ружьем, застрелил 29-летнюю учительницу математики Шахлу Камилову. Жизнь учительницы, находившейся в тяжелом состоянии, удалось спасти.