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Небо над Венесуэлой стало красным

13:57 403

Небо Венесуэлы после землетрясения окрасилось в красный цвет. Об этом сообщил телеканал VTV.

«Красное небо, наблюдаемое после землетрясения, является результатом оптического и метеорологического явления, связанного с высокой концентрацией частиц в воздухе и известного как рэлеевское рассеяние», – отметил телеканал.

После подземных толчков в атмосфере оказались большие объемы пыли, песка и иных микроскопических частиц. Через них проходят волны большей длины, соответствующие красным и оранжевым оттенкам.

Землетрясение в Венесуэле, которое признали самым сильным за 126 лет, произошло 24 июня. Серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы в штате Яракуй.

В результате случившегося погибли 1 943 человека, пострадал еще 10 571 человек. Пропавшими без вести числятся до 50 000 человек.

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