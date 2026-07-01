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Учения МЧС в Гяндже: как правильно действовать при пожаре

14:04 85

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провело пожарно-тактические учения на тему «Тушение пожаров на объектах торговли» в торговом центре Nəhəng Daş, расположенном в жилом массиве Ени Гянджа города Гянджа.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, основной целью учений стало дальнейшее совершенствование взаимодействия подразделений пожарной охраны, привлекаемых к ликвидации пожаров в торговых центрах, повышение профессиональных навыков личного состава по тушению возможных возгораний на подобных объектах, а также повышение уровня знаний персонала торгового центра о правилах первоочередных действий при возникновении пожара.

В ходе учений подразделения и части Гянджинского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС, оперативно прибывшие к месту условного пожара, осмотрели «место происшествия» и выполнили действия по условному тушению пожара.

Всего в учениях были задействованы 40 сотрудников личного состава и 4 единицы специальной техники. По завершении учений были обсуждены их результаты, даны соответствующие поручения.

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