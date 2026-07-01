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В Сирии новый парламент

14:07 134

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о назначении парламента переходного периода. Первое заседание нового состава Народного совета (парламента) Сирии состоится 6 июля. Об этом сообщил председатель Высшей комиссии по выборам в Народный совет Мухаммад Таха аль-Ахмад.

На пресс-конференции он огласил имена депутатов, избранных по итогам голосования, а также представил список парламентариев, назначенных президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Согласно действующей процедуре формирования парламента, президент назначил треть депутатского корпуса — 70 из 210 мест, тогда как остальные 140 мандатов были распределены по итогам выборов. 

Продолжительность полномочий нового созыва парламента составит 30 месяцев с возможностью продления.

Сегодня депутаты нового парламента Сирии будут приведены к присяге.

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