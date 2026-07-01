Трамп: «Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо»

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с Ираном, заявил, что Вашингтон очень хорошо ладит с Тегераном. По его словам, недавние встречи в Катаре прошли хорошо, пишет Reuters.
«Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи, и мы посмотрим», —заявил Трамп журналистам.
В среду США и Иран провели технические переговоры в Дохе. Стороны обсуждали поток судов через Ормузский пролив и прекращение огня.
Напомним, после договоренности США и Ирана остановить взаимные удары и провести в Катаре консультации по судоходству в Ормузском проливе переговорный процесс снова усложнила позиция Тегерана. Иранская сторона отказалась от встреч с высокопоставленными представителями США, поэтому шансы на долгосрочное мирное соглашение стали менее определенными.
*** 14:17
В среду в Дохе начались непрямые технические переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, в которых в качестве посредников выступили Катар и Пакистан. Об этом сообщил агентству Reuters источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров.
Эти переговоры являются техническим продолжением недавних дипломатических усилий между Вашингтоном и Тегераном, хотя высокопоставленные американские деятели не присутствуют на заседаниях напрямую.
Источник сообщил, что американский посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с премьер-министром Катара во вторник, чтобы заложить основу для переговоров, но не будут принимать участие во встречах в среду.
Ирано-американские переговоры в Дохе сосредоточены на средствах, выделяемых Тегерану, сообщил агентству Reuters иранский чиновник.
В ходе непрямых переговоров между США и Ираном обсуждались вопросы разблокировки иранских средств и Ормузского пролива. Об этом сообщил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник.
«Непрямые переговоры начались во вторник вечером. Иран провел встречи с катарскими и пакистанскими официальными лицами, которые, в свою очередь, встретились с американской стороной. Непрямые переговоры продолжились в среду, сосредоточившись на замороженных активах Ирана и Ормузском проливе», — сказал чиновник.