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Трамп: «Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо»

обновлено 19:03
19:03 730

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с Ираном, заявил, что Вашингтон очень хорошо ладит с Тегераном. По его словам, недавние встречи в Катаре прошли хорошо, пишет Reuters.

«Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи, и мы посмотрим», —заявил Трамп журналистам.

В среду США и Иран провели технические переговоры в Дохе. Стороны обсуждали поток судов через Ормузский пролив и прекращение огня.

Напомним, после договоренности США и Ирана остановить взаимные удары и провести в Катаре консультации по судоходству в Ормузском проливе переговорный процесс снова усложнила позиция Тегерана. Иранская сторона отказалась от встреч с высокопоставленными представителями США, поэтому шансы на долгосрочное мирное соглашение стали менее определенными.

*** 14:17

В среду в Дохе начались непрямые технические переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, в которых в качестве посредников выступили Катар и Пакистан. Об этом сообщил агентству Reuters источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров.

Эти переговоры являются техническим продолжением недавних дипломатических усилий между Вашингтоном и Тегераном, хотя высокопоставленные американские деятели не присутствуют на заседаниях напрямую.

Источник сообщил, что американский посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с премьер-министром Катара во вторник, чтобы заложить основу для переговоров, но не будут принимать участие во встречах в среду.

Ирано-американские переговоры в Дохе сосредоточены на средствах, выделяемых Тегерану, сообщил агентству Reuters иранский чиновник.

В ходе непрямых переговоров между США и Ираном обсуждались вопросы разблокировки иранских средств и Ормузского пролива. Об этом сообщил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

«Непрямые переговоры начались во вторник вечером. Иран провел встречи с катарскими и пакистанскими официальными лицами, которые, в свою очередь, встретились с американской стороной. Непрямые переговоры продолжились в среду, сосредоточившись на замороженных активах Ирана и Ормузском проливе», — сказал чиновник.

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