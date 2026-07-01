Немцев предупредили: в России опасно

МИД Германии ужесточил рекомендации по поездкам в Россию и призвал своих граждан покинуть страну. Если раньше предупреждение касалось главным образом приграничных с Украиной регионов, то теперь оно распространяется на всю территорию России.

Немецкое ведомство предупредило, что риск атак беспилотников сохраняется на всей территории России. Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область в последние месяцы все чаще становятся целями массированных налетов дронов.

«Несмотря на значительное усиление системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, атаки беспилотников и падение их обломков приводили к ущербу, который в ряде случаев был весьма существенным», — говорится в рекомендациях. Наиболее опасными Берлин считает Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.

На фоне продолжающейся войны уровень риска может быстро возрасти, а ситуация с безопасностью — резко ухудшиться, пишет министерство. МИД предупредил о возможных перебоях в авиасообщении. Из-за атак дронов в России регулярно вводятся ограничения на работу аэропортов, что приводит к задержкам и отменам рейсов. В рекомендациях также упоминаются перебои с поставками топлива в отдельных регионах.

Кроме угрозы ударов беспилотников, в документе перечислены и другие риски пребывания в России. Граждан Германии и обладателей двойного немецко-российского гражданства предупредили о риске произвольного задержания и ограниченных возможностях оказания консульской помощи.

Тем, кто все же остается, МИД советует избегать мест массового скопления людей, внимательно следить за официальными сообщениями о безопасности и зарегистрироваться в системе кризисного информирования ELEFAND.