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Россияне массово интересуются, когда закончится война

14:30 1510

В России фиксируется резкий рост интереса к теме завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным сервиса Wordstat, с 22 по 28 июня пользователи совершили более 137 тысяч поисковых запросов на тему «когда Россия закончит войну против Украины». Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Согласно данным, значительная часть таких запросов была зафиксирована в Московской и Ленинградской областях – регионах, которые российские власти пытались защитить усиленными системами ПВО, однако, как отмечается, это не полностью обезопасило их от украинских ударов.

По данным ISW, количество подобных запросов растет уже вторую неделю подряд. Предыдущий пик интереса был зафиксирован в начале июня, когда украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург во время проведения Петербургского международного экономического форума.

Отдельно аналитики обращают внимание на социологические данные связанного с Кремлем Фонда общественного мнения (ФОМ). Опросы показали снижение уровня одобрения президента РФ Владимира Путина – с 74% до 69% в период после самых мощных ударов по Московской области.

В ISW отмечают, что, несмотря на вероятное влияние Кремля на социологические данные, даже официальные опросы фиксируют признаки роста недовольства внутри России после более чем четырех лет войны.

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