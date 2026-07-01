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Кыргызстан обратился к Азербайджану

«Маршрут Трампа» и правила ЕАЭС

14:34 689

Армения является членом Евразийского экономического союза, следовательно, правила организации будут распространяться и на проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). По сообщению армянских СМИ, об этом журналистам сказал заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

«На данный момент Армения - член ЕАЭС, и на этой территории действуют транзитные правила ЕАЭС», - сказал Сафарян. На уточняющий вопрос, означает ли это, что правила организации распространяются и на TRIPP, он ответил: «Да».

Сафарян не стал отвечать на вопрос о возможном участии в проекте России, отметив, что не хочет спекулировать: «На данный момент TRIPP реализуется Арменией и США. Подписано соглашение, и оно сейчас на этапе реализации. Не хотел бы делать какие-то спекуляции и заявлять что-то о будущем».

На вопрос, поднимает ли Москва в рамках контактов с армянской стороной вопрос своего участия в TRIPP, Сафарян отметил, что в двусторонней повестке этой темы нет и этот вопрос не обсуждался при контактах Еревана и Москвы.

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