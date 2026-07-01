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Кыргызстан обратился к Азербайджану
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Кыргызстан обратился к Азербайджану

Денежные переводы мигрантов в России хотят обложить налогом

14:36 774

В Государственной думе России предложили ввести 3-процентный налог на денежные переводы мигрантов за границу.

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, обязательный налог принесет казне не менее 45 млрд рублей дополнительных доходов.

Депутат заявил, что в настоящее время российский госбюджет ничего не получает от этих переводов, комиссию получают только платежные системы и банки.

В прошлом году из России в Кыргызстан была отправлена рекордная сумма — $3,2 млрд, в Узбекистан — $15 млрд, в Таджикистан — $7–9 млрд.

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