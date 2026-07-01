Украинские ракеты уже достигают половины территории России

По данным издания, только за последнюю неделю предупреждения о ракетной опасности объявлялись как минимум в пяти регионах Приволжского федерального округа, в южных областях, в частности в Астраханской, а также как минимум в четырех регионах Северного Кавказа. Аналогичные сигналы звучали в центральной России: в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях.

Удары Украины все чаще достигают глубины территории России, воздушные тревоги фиксируются уже почти в половине регионов РФ, говорится в публикации Bloomberg.

По мнению аналитиков, масштаб географии тревог показывает существенное изменение характера украинских ударов и расширение их дальности. Если раньше воздушные тревоги в основном ограничивались приграничными регионами, то теперь они охватывают значительно более удаленные районы России.

По данным Bloomberg, в этом году в регионах, где проживает более 70% населения РФ, по крайней мере один раз объявлялась ракетная тревога. Отдельно фиксируется появление угроз в отдаленных регионах. В частности, Омская область в Западной Сибири, почти в 3000 километрах от украинской границы, в июне впервые объявила ракетную тревогу. Аналогичные сигналы также распространялись на Уральский регион.

Украина активнее применяет дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты собственного производства, в частности «Нептун» и «Фламинго». По данным открытых источников, их дальность может достигать от 1000 до 3000 километров, что позволяет поражать цели на значительной части европейской территории России. Военные аналитики отмечают, что такие удары имеют не только военный, но и экономический и психологический эффект.