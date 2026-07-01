В филиалах Birbank теперь можно объясниться молча

На данный момент услуга доступна в филиалах Birbank Abşeron, Qara Qarayev, Sahil, Binəqədi, Gənclik Mall в городе Баку, а также в филиале банка в городе Гянджа. Около 20 сотрудников банка прошли специальное обучение жестовому языку и получили необходимые знания и навыки для комфортного и эффективного общения с клиентами.

Первый цифровой банк Азербайджана продолжает расширять возможности инклюзивного обслуживания для клиентов с нарушениями слуха и речи. После запуска в прошлом году сервиса «Видеозвонок на жестовом языке» в мобильном приложении Birbank получить обслуживание на жестовом языке теперь можно и в ряде филиалов банка.

Напомним, что в прошлом году в рамках проекта Əngəlsiz bankçılıq (Банковские услуги без барьеров) Birbank первым в банковском секторе Азербайджана запустил в мобильном приложении сервис «Видеозвонок на жестовом языке» для людей с нарушениями слуха и речи. Благодаря расширению проекта такие клиенты теперь могут пользоваться банковскими услугами как через цифровые каналы, так и при личном обращении в отделения банка. В настоящее время услугами Birbank пользуются около 3000 клиентов с нарушениями слуха и речи. Реализуя данную инициативу, Birbank продолжает делать финансовые услуги более доступными для каждого, обеспечивать равные возможности обслуживания и способствовать развитию инклюзивного банковского сервиса. В дальнейшем банк планирует расширить сеть филиалов, в которых будет доступно обслуживание на жестовом языке.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 52 отделений. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.