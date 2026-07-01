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Искусственный интеллект не смог заменить уволенных сотрудников

15:08 795

Многие компании, заменившие сотрудников искусственным интеллектом, признались, что совершили ошибку, сообщил канал CNBC.

В частности, Ford заявила, что вновь нанимает сотни опытных инженеров для решения проблем качества, с которыми не справились автоматизированные системы.

Аналогичным образом поступили Commonwealth Bank of Australia и гигант программного обеспечения IBM. В прошлом году банк уволил больше 40 сотрудников службы поддержки клиентов и заменил их голосовым ботом на основе искусственного интеллекта. Однако система ИИ не справилась с нагрузкой, что привело к увеличению количества звонков и побудило пересмотреть кадровую политику. Австралийский профсоюз работников финансового сектора назвал эту отмену сокращений огромной победой.

В свою очередь, IBM поручала функции управления персоналом искусственному интеллекту, который обрабатывал около 94 процентов рутинных запросов, но не мог справиться с оставшимися шестью процентами, включая этические дилеммы.

Согласно отчету Orgvue, 39 процентов руководителей предприятий сократили штат сотрудников в связи с внедрением ИИ. Однако из этого числа 55 процентов признали, что совершили ошибку.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил в конце мая, что стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта не приведут к глобальному апокалипсису рабочих мест.

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