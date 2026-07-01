Громкое дело в Баку

Перед судом предстали директор ЗАО «Бакинский международный торговый морской порт Говсаны» Рашад Дашдамиров, начальник портовой службы Заур Гашимов, бригадир порта Фаррух Хагвердиев, начальник таможенного поста порта Фарид Усубов, инспекторы того же поста Гейдар Эйвазлы, Тамерлан Ахундзаде, а также осуществлявшие перевозку и хранение табачных изделий Фируз Алиев, Амиль Джабраилов, Алескер Исмаилов и Ровшан Тарывердиев.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу о контрабанде сигарет на 5 миллионов манатов. Операция по задержанию контрабандистов стала одной из крупнейших в прошлом году.

На заседании под председательством судьи Кямиля Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. Затем адвокаты обвиняемых выступили с несколькими ходатайствами. Защитник обвиняемого Заура Гашимова заявил, что супруга его подзащитного тяжело больна, место постоянного проживания известно, оснований для уклонения от следствия нет, и попросил суд заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Адвокаты обвиняемых Амиля Джабраилова и Фарида Усубова также ходатайствовали о замене ареста на домашний арест.

Адвокат обвиняемого Тамерлана Ахундзаде, подавая ходатайство, отметил, что его подзащитный добровольно участвовал в 44‑дневной войне, был награжден, его имя указано на официальном сайте ГТК в списке добровольцев, он характеризуется положительно. Адвокат попросил учесть эти обстоятельства и заменить арест на домашний арест.

Обвиняемый Тамерлан Ахундзаде, комментируя ходатайство, заявил, что преступления не совершал и виновным себя не считает.

Адвокат другого обвиняемого, Гейдара Эйвазлы, попросил прекратить уголовное дело и вернуть его на дополнительное расследование.

Прокурор предложил отклонить ходатайства и передать дело на судебное рассмотрение. Суд ходатайства не удовлетворил. Очередное заседание назначено на 15 июля.

Обвиняемые привлечены к ответственности по статьям 206.4 (контрабанда в особо крупном размере, совершенная организованной группой), 213‑1.2.1, 213‑1.2.2, 213‑1.2.3 (хранение товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без таких марок с целью продажи — совершенное повторно группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Эти деяния относятся к категории особо тяжких преступлений.

Напомним, что в отношении обвиняемых Рашада Дашдамирова, Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева, Фарида Усубова, Гейдара Эйвазлы и Тамерлана Ахундзаде была избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Фируза Алиева, Амиля Джабраилова, Алескера Исмаилова и Ровшана Тарывердиева — мера пресечения, не связанная с арестом.

Отметим, что данное уголовное дело расследовалось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

По делу в отношении фактического руководителя ЗАО «Бакинский международный торговый морской порт Говсаны» Руслана Эюбова, Рашада Дашдамирова, Фарида Усубова, Гейдара Эйвазлы, Тамерлана Ахундзаде, Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Магеррамова по ходатайству органа предварительного следствия и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, судом была избрана мера пресечения в виде ареста. Позднее Руслан Эюбов по состоянию здоровья был освобожден под домашний арест. В настоящее время продолжается следствие по его уголовному делу.