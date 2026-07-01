USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1697
Подписаться на уведомления
Кыргызстан обратился к Азербайджану
Новость дня
Кыргызстан обратился к Азербайджану

Германия нацелилась на выпуск Tomahawk

15:22 381

Германия оказывает давление на США, чтобы те разрешили производить больше американского оружия на немецкой территории, стремясь восполнить пробелы в военном потенциале Европы и одновременно дать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу повод и в дальнейшем поддерживать интерес к обороне континента. Об этом издание Financial Times узнало от источников.

По словам лиц, знакомых с ситуацией, немецкие чиновники просят своих американских коллег заключить соглашение о совместном производстве еще до саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре.

Эта инициатива является частью более широких усилий европейских государств, направленных на использование своих оборонно-промышленных мощностей для стабилизации своих напряженных отношений с Вашингтоном. 

По словам одного из источников, переговоры о «концепциях совместного производства», объединяющих немецкую и американскую промышленность, уже ведутся.

Другой источник отметил, что обсуждения охватывают «все», что поможет обеим странам укрепить свои оборонные возможности, включая совместное производство ракет большой дальности «Томагавк» и новейших перехватчиков для систем ПВО Patriot, известных как PAC-3.

Третий источник сообщил, что реакция США – как со стороны правительства, так и со стороны промышленности – на эти предложения оказалась более позитивной, чем ожидалось.

Однако любое решение о производстве секретных американских технологий за пределами США потребует согласия Вашингтона.

Министерство обороны Германии сообщило, что между американскими и немецкими оборонными компаниями уже существует «интенсивное и хорошо налаженное» сотрудничество, приводя в качестве примера производство компанией Rheinmetall фюзеляжей для истребителей F-35 и новый завод MBDA-Raytheon по производству ракет PAC-2 и GEM-T к системе Patriot.

В министерстве отметили, что Германия будет продолжать искать пути расширения производственных мощностей и ускорения поставок «срочно необходимых систем вооружения» для Бундесвера и других европейских государств.

По словам одного из осведомлённых источников, правительство поддерживает контакты с немецким подразделением европейского производителя ракет MBDA относительно сотрудничества с компанией Raytheon, которая производит Tomahawk, с целью создания наземной версии крылатой ракеты.

Эти две компании уже давно сотрудничают, но прямых переговоров по ракетам Tomahawk пока не проводили, отметил источник.

КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны Forbes
16:10 245
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае наш обзор
16:05 170
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
16:05 278
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага наш спецреп
13:48 1179
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA…
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA… Хилми Дашдемир на связи с haqqin.az
02:00 4185
Британцы отправили Андерсон в Турцию
Британцы отправили Андерсон в Турцию
15:52 352
Украина отказалась от подарка Ирландии
Украина отказалась от подарка Ирландии
15:46 714
Рашад приехал к главе турецкой разведки
Рашад приехал к главе турецкой разведки
15:24 857
Управление Баку-Тбилиси-Джейханом переходит к SOCAR
Управление Баку-Тбилиси-Джейханом переходит к SOCAR
15:10 753
Громкое дело в Баку
Громкое дело в Баку
15:17 889
Украинские ракеты уже достигают половины территории России
Украинские ракеты уже достигают половины территории России
14:50 1146

ЭТО ВАЖНО

КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны Forbes
16:10 245
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае наш обзор
16:05 170
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
16:05 278
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага наш спецреп
13:48 1179
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA…
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA… Хилми Дашдемир на связи с haqqin.az
02:00 4185
Британцы отправили Андерсон в Турцию
Британцы отправили Андерсон в Турцию
15:52 352
Украина отказалась от подарка Ирландии
Украина отказалась от подарка Ирландии
15:46 714
Рашад приехал к главе турецкой разведки
Рашад приехал к главе турецкой разведки
15:24 857
Управление Баку-Тбилиси-Джейханом переходит к SOCAR
Управление Баку-Тбилиси-Джейханом переходит к SOCAR
15:10 753
Громкое дело в Баку
Громкое дело в Баку
15:17 889
Украинские ракеты уже достигают половины территории России
Украинские ракеты уже достигают половины территории России
14:50 1146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться