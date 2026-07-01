Рашад приехал к главе турецкой разведки

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын встретился в Анкаре с главой Генеральной разведывательной службы Египта Хасаном Рашадом.

Стороны проанализировали ход реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне участившихся нарушений со стороны Израиля. Стороны договорились продолжать укреплять координацию и сотрудничество для предотвращения подобных нарушений.

В ходе переговоров, как сообщается, также были затронуты вопросы двусторонних отношений между двумя странами, объединения Ливии под единым руководством, события в Сомали и гражданская война в Судане.