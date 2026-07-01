Украина отказалась от подарка Ирландии

Правительство Украины отклонило предложение Ирландии о передаче в дар партию бронированных боевых машин для помощи в борьбе с Россией, как стало известно The Irish Times.

Правительство Ирландии недавно предложило все 27 легких тактических бронированных машин (LTAV) Сил обороны, которые были впервые приобретены 17 лет назад, но редко использовались.

Машины, произведенные южноафриканской компанией, имели плохую репутацию и часто ломались. В итоге в 2024 году они были выведены из эксплуатации и помещены на хранение. Ранее в этом году правительство Ирландии поинтересовалось у Украины, желает ли она принять в собственность 27 машин в рамках международной программы военной помощи для оказания поддержки Киеву в отражении российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 года.

Ирландия регулярно жертвует военную технику вооруженным силам Украины, в то время как ирландские солдаты также проводят обучение украинских войск в рамках программы ЕС. Предыдущие пожертвования техники включали нелетальное оборудование: невооруженные военные транспортные машины, машины разминирования и бронежилеты.

В ответ на запросы The Irish Times представитель Министерства обороны подтвердил этот шаг.

«Министерство обороны Украины выразило искреннюю благодарность Ирландии за предложение, а также за неизменную поддержку Украины со стороны Ирландии. «Однако в конечном итоге оно отклонило предложение на том основании, что данный тип техники в настоящее время не стоит на вооружении Вооруженных сил Украины и, следовательно, потребует отдельного обучения, технического обслуживания и поддержки запчастями».