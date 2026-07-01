Когда лучше идти на пляж

По его словам, первыми признаками теплового удара обычно являются сильная головная боль, головокружение, слабость, выраженная утомляемость, тошнота и рвота: «Температура тела пострадавшего может повыситься до 40°C и выше. Кожа становится горячей, сухой и покрасневшей, учащаются пульс и дыхание. В более тяжелых случаях могут наблюдаться нарушение концентрации внимания, изменения поведения, затруднение речи, спутанность сознания, судороги и даже потеря сознания. Эти симптомы свидетельствуют о серьезном состоянии, требующем немедленной медицинской помощи».

Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сообщил специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев.

У людей, которые длительное время находятся под прямыми солнечными лучами или занимаются физической активностью в условиях высокой температуры, может развиться тепловой удар.

Закир Гулиев подчеркнул, что при подозрении на тепловой удар пострадавшего необходимо немедленно перенести в прохладное затененное место, снять или ослабить стесняющую одежду. Тело следует охладить, смочив его прохладной водой, либо приложить холодные компрессы к области шеи, подмышек и паха.

«Если человек находится в сознании и у него не нарушена функция глотания, ему можно давать прохладную воду небольшими глотками. Однако людям с нарушением сознания или при ухудшении состояния нельзя давать жидкость через рот — необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. При отсутствии своевременного вмешательства тепловой удар может представлять угрозу для жизни», — подчеркнул эксперт Министерства здравоохранения.

Терапевт рекомендует в пляжный сезон, чтобы избежать солнечного удара и защититься от вредного воздействия солнечных лучей, посещать пляж в часы, когда солнечная активность менее интенсивна.

По словам Гулиева, наиболее безопасным временем для посещения пляжа являются утренние часы с 08:00 до 11:00 и вечерние — с 16:00 до 19:00.

«Особенно в период с 11:00 до 16:00 интенсивность ультрафиолетового (UV) излучения достигает максимального уровня. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами в это время значительно повышает риск солнечного удара, солнечных ожогов и долгосрочных повреждений кожи. Находясь на пляже, важно отдыхать в тени, употреблять достаточное количество жидкости, выбирать светлую, лёгкую и дышащую одежду, пользоваться широкополой шляпой и солнцезащитными очками с защитой от ультрафиолетового излучения. Кроме того, солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 30 и выше следует наносить на кожу примерно за 20–30 минут до выхода на пляж, а затем повторно наносить каждые два часа, а также после купания», — отметил он.

Закир Гулиев подчеркнул, что детям, пожилым людям, беременным и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует максимально избегать пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня.

«Соблюдение этих простых рекомендаций значительно снижает риск солнечного удара и способствует более безопасному проведению летнего сезона», — добавил эксперт.