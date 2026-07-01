Британцы отправили Андерсон в Турцию

Британия назначила Дженнифер Элизабет Андерсон новым послом в Турции. Как пишут зарубежные СМИ, к исполнению обязанностей дипломат приступит в августе 2026 года. Для Андерсон это назначение станет возвращением в Турцию: с 2017 по 2020 годы она уже работала в Анкаре в качестве замглавы миссии. Дипломат также владеет турецким языком.

Андерсон обладает внушительным послужным списком в структуре британского МИД, в котором работает с 1997 года. С 2020 по 2024 года она занимала пост Директора департамента по консульским вопросам и кризисному управлению, курируя защиту интересов британских граждан за рубежом в сложный постпандемийный период.

В период с 2013 по 2015 дипломат возглавляла Контртеррористический департамент министерства. Ранее она занимала пост Верховного комиссара в Ботсване и представляла интересы Британии в Сообществе развития Юга Африки (SADC). Карьера Андерсон также включает работу в Брюсселе при ЕС и курирование балканского направления.